Бориса Щербакова выписали из больницы после падения в подъезде: как себя чувствует артист

75-летний актер Борис Щербаков, наконец, вернулся домой. 24 декабря его выписали из больницы, куда он попал после падения на лестничной клетке. Об этом сообщает Kp.ru.

О решении врачей отпустить пациента рассказал сын Щербакова. Василий отметил, что его отец очень рад был покинуть стены клиники.

«Все у нас хорошо! Отец уже дома. Его сегодня выписали. Мы с ним только что зашли в квартиру. Какое у него настроение? Отличное!» - поделился сын артиста.

Напомним, что в начале декабре Борис Щербаков упал с лестницы, когда вышел из квартиры покурить. Его обнаружила без сознания жена в подъезде и вызвала бригаду скорой помощи. Актера экстренно госпитализировали. Из-за травм ему понадобилась операция на лице. Василий признался, что больше всего пострадала скула отца. А вот зубы остались целы.

Чтобы помочь Щербакову, медики зафиксировали его кости на лице спицей. После этого несколько дней пациент провел в реанимации.

Ранее жена Бориса Щербакова рассказала о его изменах.