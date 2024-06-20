«Потерял совесть, душу, разум»: Юрий Чернов назвал актера-эмигранта Назарова «моральным инвалидом»

Актер Юрий Чернов высказался об уехавшем из России коллеге Дмитрии Назарове. Он назвал его «моральным инвалидом» и отметил, что он потерял совесть. Об этом сообщает aif.ru.

После скандального увольнения из МХТ им. Чехова Назаров перебрался за границу вместе с женой, откуда стал публиковать стихотворения, в которых критикует Россию и соотечественников. Такое поведение стало шоком для многих знакомых актера, в том числе для Юрия Чернова. Он признался, что знал его лично и всегда считал умным человеком. Но Дмитрий доказал ему обратное.

«Бывают, как мы наблюдаем по Назарову, инвалиды моральные. Когда человек потерял совесть, душу, разум. <…> Я думал, если у человека хороший художественный вкус, он не опустится до того, чтобы облить свою родину помоями», - поделился актер.

Чернов не понимает, как Назаров может плохо высказываться о стране, в которой родился, вырос, стал известен. То, что происходит с коллегой, он назвал помешательством и посоветовал ему обратиться к психиатру. Кроме того, артист подчеркнул, что ему грустно видеть, «во что он превратился».

Ранее Оскар Кучера назвал Назарова «усатым тараканом».