«Благополучно скисли»: названа причина закрытия шоу «Кривое зеркало»

Юморист Александр Морозов, ставший широко известным благодаря «Кривому зеркалу», назвал причину закрытия комедийного проекта. Он признался, что на самом деле все дело в артистах, которые за 11 лет «скисли».

Шоу выходило в эфире федеральных каналов с 2002 по 2013 год. Первое время зрителей и поклонников у него было много. Пародисты собирали большие залы и пользовались успехом. Однако постепенно начали появляться альтернативы, и передача утратила актуальность. По мнению Морозова, «Кривое зеркало» и так прожило довольно большой срок.

«Мы благополучно «скисли», хотя, наверно, это грубовато звучит по отношению к моим коллегам. Но тем не менее. <…> Мы даже над авторами стали шутить: «Вы уже сами у себя воруете шутки», - цитирует слова артиста aif.ru.

Когда комики стали популярными благодаря передаче, они начали ездить с гастролями с сольными выступлениями, и они приносили гораздо больший доход. Так постепенно юмористы стали уходить из шоу, и оно от этого умирало. В итоге все и пришло к закрытию.

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