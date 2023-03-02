«Потерял голову»: 71-летний Александр Серов рассказал о новой возлюбленной

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов публично заявил о том, что находится в отношениях. 71-летний артист редко делится подробностями личной жизни, но недавно перестал скрывать чувства к избраннице. Звезда рассказал о ней в эфире популярной программы.

Серов стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где рассказал о новой любви. Мужчина не стал называть имя музы, но отметил, что очень счастлив рядом с ней.

«Потерял голову от этого человека. Жаль, что я руку и сердце отдал другой. Я попал, и попал очень серьезно», — заявил Александр в эфире канала НТВ.

По словам легендарного музыканта, благодаря этим отношениям к нему вернулась жизнь. Избранница буквально вытянула мужчину из депрессии, в которой он находился долгое время.

Напомним, что личная жизнь Александра Серова сопровождалась скандалами. В 1991 году он связал себя узами брака с акробатической гимнасткой Еленой Стебеневой, но в 2010 году супруги развелись. У исполнителя есть единственная дочь Мишель, которая подарила ему трехлетнюю внучку Мию и годовалого внука Макара.

Ранее мы писали о том, что Александр Серов категорически не желает знать и видеть внебрачных дочерей. Певец оказался отцом троих дочерей, хотя до этого все знали о существовании единственного ребенка, рожденного в браке. Отцовство с другими детьми подтвердила ДНК-экспертиза. Серов рассвирепел, когда дочери попытались разыскать его.