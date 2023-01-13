Александр Серов категорически не желает знать и видеть внебрачных дочерей

Певец Александр Серов оказался отцом троих дочерей, хотя до этого все знали о существовании единственного ребенка, рожденного в браке. Отцовство с другими детьми подтвердила ДНК-экспертиза.

Серов рассвирепел, когда дочери попытались разыскать его. Вначале о родственной связи заявила 27-летняя Алиса. Она проживает в США. Сдав биологический материал, девушка убедилась, что певец является ее отцом. Серов извинился перед дочерью после получения результатов экспертизы.

Спустя неделю о родстве заявила девушка по имени Кристин Тилер. В ее случае также удалось доказать, что музыкант является биологическим отцом.

Ранее стало известно, что Серов выгнал из роскошного дома в Подмосковье свою дочь Мишель, которую всегда любил и лелеял. Певец не смог жить бок о бок с родственницей и ее семьей.