Потерял бдительность: Иосиф Пригожин лежит под капельницей с новым штаммом ковида

Иосиф Пригожин относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Его супруга в последнее время довольно часто жалуется на плохое самочувствие из-за «странного вируса», которым переболела вся семья. Валерия даже как-то заявила, что на определенный период она осталась без голоса, но, к счастью, ее недуг оставил. А вот Иосиф никак не прервет череду заболеваний. Об этом он рассказал в личном блоге.

Как выяснилось, Пригожин вновь столкнулся с ковидом, правда, на этот раз он «подцепил» опасный штамм под названием «Кракен». Вот почему медицинские сотрудники незамедлительно поставили мужчине капельницу.

«Будьте аккуратны и не теряйте бдительность. Мне казалось, что COVID уже покинул нас. К сожалению, он еще с нами. Спасибо нашим докторам», — цитирует возлюбленного Валерии издание «7Дней.ru».

Видимо, в отечественном шоу-бизнесе началась массовая эпидемия. Несколько дней назад о своей госпитализации с ковидом сообщил и 42-летний Стас Пьеха. По его словам, «никто не умирает», но все-таки несколько дней он пробудет под присмотром врачей.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось о новых осложнениях Романа Костомарова. Вчера стало известно о том, что фигурист перенес еще одну ампутацию. На этот раз ему удалили пальцы левой руки. Однако, как выяснилось, недуг не отступает, и у врачей появились большие опасения за необходимый для жизни орган Олимпийского чемпиона.