«Потеря сознания, морг»: названа аномалия, погубившая Борисову, Васильеву и Володарского

Врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов проанализировал недавние смерти известных личностей и назвал аномалию, погубившую всех их. По его мнению, актрис Юлию Борисову, Веру Васильеву и переводчика Леонида Володарского довела августовская жара, и здесь не замешана никакая мистика.

Последний месяц лета 2023 года стал по-настоящему «черным», так как буквально с разницей в пару дней страна потеряла самых видных деятелей культуры. Немного раньше уже перечисленных звезд ушла из жизни артистка Ирина Мирошниченко. Ее не стало в конце июля. Однако и ее смерть связывают с «проклятием» августа. Мол, всегда для России этот месяц самый роковой.

Врач Новоселов же никакой магии в том, что пожилые люди скончались друг за другом, не видит. По его мнению, неправильно мыслить, говоря о жаре, что человека сгубил солнечный удар или нечто подобное. Все дело в том, что в старости организм ослаблен, поэтому высокая температура воздуха становится еще опаснее. Даже молодые люди плохо переносят злой. Что уж говорить о пенсионерах.

«Действительно, никакой мистики в смертях наших знаменитых артисток и других уважаемых людей нет. Их свела в могилу жара начала августа. Не стоит думать механистично: дескать, жара-убийца – это когда человек стоит на солнцепеке, солнечный удар, потеря сознания, морг. Все гораздо сложнее», - заявил специалист в беседе с kp.ru.

По словам Новоселого, у здорового человека довольно быстро организм адаптируется к изменениям погодных условий, чего нельзя сказать о больных. Происходит снижение количества капилляров кожного покрова, объем потоотделения, нарушается постоянство внутренней среды, работа центров мозга, которые занимаются терморегуляцией тела. И на фоне всего этого сердце довольно часто просто отказывается работать, поэтому человек умирает.

Ранее стало известно, что в больницу попала актриса Лариса Голубкина.