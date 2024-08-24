«Посылаю и не церемонюсь»: Лера Кудрявцева высказалась о скандальной ситуации с квартирой Долиной

Лера Кудрявцева высказалась о мошенниках, обманувших Ларису Долину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала скандальную ситуацию, которая возникла с Ларисой Долиной. Напомним, мошенники продали ее квартиру в Москве и украли деньги, вырученные с продажи. В итоге жилье певицы находится под арестом до окончания расследования дела.

По словам Кудрявцевой, она тоже сталкивалась с мошенниками — но сразу же давала им отпор.

«Да я сразу всех посылаю и все, не церемонюсь! Там, наверное, была какая-то сложная схема, я не знаю. Надо быть очень аккуратными и осторожными. Я тоже велась на мошенников разок», — рассказала она.

Раннее выяснились подробности мошеннической схемы — обманутая Лариса Долина наняла риелтора и сама показывала квартиру. Подробнее читайте в нашем материале.