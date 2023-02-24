Посылал злобные взгляды и ругался: Алексей Серебряков удивил поведением на светском вечере

В Москве прошел премьерный показ фильма «Бешенство», в котором Алексей Серебряков сыграл одну из главных ролей. Обычно актер предпочитает не давать никаких интервью и сторониться журналистов. Однако в этот раз решил согласиться на разговор, если таковым его можно назвать, так как сказал он лишь пару фраз.

Сотрудники прессы попытались у него узнать немного о работе над новой кинокартиной. Один из вопросов касался условий во время съемок. Поговаривали, что они были довольно суровыми и проходили в сильные морозы. В ответ Серебряков выдал краткое: «Да». Тогда репортеры попытались раскрутить его на более развернутый диалог, узнать, как именно он преодолевал все трудности. Реакция актера была неожиданной и довольно резкой. «Кверху каком», - огрызнулся он и закончил «интервью».

Корреспонденты издания mk.ru, побывавшие на премьере, отметили, что настроение артиста лучше со временем не стало. Он ходил и злобно поглядывал в сторону представителей СМИ. Откуда взялась такая враждебность – неизвестно. Но поговаривают, что Серебряков недоволен тем, как журналисты перевирают его слова, поэтому предпочитает не говорить с ними вовсе.

Отметим, что на светском вечере Алексей появился со своей старшей приемной дочерью Дарьей. Их приход на мероприятие оказался неожиданным, так как много лет актер с семьей жил в Канаде, но вдруг решил вернуться и остаться в России. Теперь он с гордостью постоянно называет себя именно российским артистом.

К слову, на премьере появилась и Светлана Ходченкова. Правда, она постоянно скрывала лицо, из-за чего журналисты заподозрили ее в пластике.