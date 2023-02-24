Что сотворили с лицом Светланы Ходченковой: почему актриса вынуждена его скрывать

Одна из самых красивых актрис отечественного кино Светлана Ходченкова удивила своим поведением на недавней премьере фильма. 40-летняя актриса избегала фотокамер и закрывала лицо руками. Поклонники так и не поняли, почему блондинка упорно не хотела показывать свое лицо.

Журналисты mk.ru дождались появления знаменитости и даже успели сделать несколько кадров. Они отмечают, что Ходченкова пришла на мероприятие за несколько минут перед самым началом показа, когда многие фотографы уже были в зале. Она постояла пару секунд и стремительно ушла в зал.

На просьбы сделать снимки актриса отреагировала странно. Она отворачивалась и поправляла волосы так, чтобы не было видно ее лица. Корреспонденты говорят, что у девушки и так была прекрасная прическа. Что тогда скрывала знаменитость?

Некоторые поклонники решили, что накануне премьеры Светлана могла посетить косметолога или даже пластического хирурга. Возможно, актриса делала какую-то процедуру, после которой еще не восстановилась.

СМИ пишут, что коллега звезды Александр Домогаров вел себя подобным образом на недавней кинопремьере. Фотографы предположили, что мужчина сделал инъекции в лицо и установил филеры.

Ранее мы писали о том, чем Светлана Ходченкова будет заниматься после завершения карьеры.