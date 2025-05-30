«Посылаем друг другу смешные видеосообщения»: Анна Ковальчук рассказала, что думает о муже сестры Харламове

Актриса Анна Ковальчук высказалась о замужестве сестры Катерины. В прошлом году она сыграла свадьбу с юмористом Гариком Харламовым. И, как оказалось, звезда «Тайн следствия» обожает их семью. Об этом она рассказала StarHit.

Катерина Ковальчук стала третьей женой Харламова. До нее у комика был развод с актрисой Кристиной Асмус, с которой он публично ругался из-за шуток про дом и раздел имущества. Первое время артист предпочитал не афишировать новый роман, но затем стал все чаще выходить с Катериной в свет.

Весной прошлого года Гарик сделал возлюбленной предложение. Сначала звезды просто расписались в ЗАГСе, а затем устроили масштабную свадьбу со знаменитыми гостями. Сейчас в семье царит идиллия. Ковальчук отлично ладит с мамой мужа и называет ее своей подругой. А Харламов подружился с сестрой жены Анной.

«Я обожаю эту семью! Обожаю Катю и Гарика! Конечно, мы все работаем и не часто видимся, но мы все время на связи, мы посылаем друг другу смешные видеосообщения, и, когда есть возможность, встречаемся. Я думаю, что со мной зрители согласятся, что эту семью невозможно не обожать», - поделилась Анна Ковальчук.

Отметим, что Катерину Ковальчук в последнее время подозревают в беременности. Однако пока никаких подтверждений нет. Сама актриса слухи не комментирует.

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