Посвежела и закрасила седину: уехавшая из России в Грузию Оксана Фандера вышла на связь

С начала спецоперации на Украине 56-летняя Оксана Фандера уехала жить в Грузию. С тех пор актриса мало рассказывает о себе, но недавно в ее соцсетях появилось видео, на котором жена Филиппа Янковского предстала в необычном амплуа.

Недавно она решила показать кадр из жизни в Грузии на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Оксана выложила ролик, в котором она варит кофе в турке и параллельно с кем-то говорит за кадром по-грузински. Актрисе удалось немного выучить новый язык, и она может бегло на нем общаться.

Серьезно изменилась и внешность актрисы. Когда-то Фандера принципиально не закрашивала седину, утверждая, что она хочет стареть естественно. Но на данный момент она предстала с темным цветом волос, в который актриса когда-то красилась. Преображение ей явно пошло на пользу: она выглядит намного моложе своих лет.

Оксана Фандера — дочь народного артиста России Олега Фандеры. В 1990 году она вышла замуж за актера, кинорежиссера Филиппа Янковского. Актриса подарила супругу двух детей — Елизавету и Ивана, который активно снимается в кино.

Ранее актриса эмоционально высказалась о финале «Слова пацана» с участием сына Янковского.