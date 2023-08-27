Поступок не очень хороший: актриса Талызина оценила решение Пугачевой скрыть настоящее отчество

Актриса Валентина Талызина получила от Еврейского музея и центра толерантности мацу на днях. Знаменитость считает, что этот презент носит не случайный характер, передает mk.ru. Не так давно она высказалась относительно настоящего отчества певицы Аллы Пугачевой, которое, по неподтвержденной информации, имеет еврейские корни.

В одном из недавних интервью народная артистка РСФСР обсудила отчества Примадонны и Лии Ахеджаковой. Некоторых это по какой-то причине возмутило. По словам Талызиной, ей в принципе нет никакого дела до корней Пугачевой. Во время беседы с журналистами артистка лишь сказала, что ее коллега и певица лишь поменяли отчества для того, чтобы подделаться под общий фон. При этом на сцене существуют другие примеры отношения к своим корням.

Талызина рассказала об актрисе Алисе Бруновне Фрейндлих. Она отметила, что знаменитость не стала подстраиваться под общий фон и скрывать фамилию или отчество своего отца. У народной артистки вызвало уважение то, что, несмотря на национальный вопрос, звезда таким образом чтит и помнит свои корни.

А Примадонна в свое время, по словам Талызиной, решила скрыть этот момент. При этом от Пугачевой можно было услышать, как она оправдывается в том, что не является холопкой или рабой. По мнению актрисы, подобный поступок выглядит не очень-то хорошо. И в этой ситуации не может быть речи об антисемитизме, утверждает народная артистка, который ей стали приписывать после комментария относительно отчества Примадонны. И два пакета мацы от Еврейского музея и центра толерантности тому подтверждение, резюмировала Талызина.

Ранее актриса высказалась о своей коллега Лии Ахеджаковой. Она заявила, что артистка не имеет отношения к сценическому искусству.