Поступили в престижные вузы Москвы: где будут учиться после школы дети российских актеров

Зачисление абитуриентов в театральные вузы Москвы прошло раньше, чем в других образовательных учреждениях. Среди тех, кто поступил в престижные места, есть наследник и наследница из звездных семейств, передает Kp.ru.

Так, журналисты выяснили, что Иван Антипенко, который является сыном актеров Юлии Такшиной и Григория Антипенко, зачислен на актерский факультет Театрального института им. Бориса Щукина на курс Владимира Анатольевича Сажина. Молодой человек уже давно знал, что хочет связать свою жизнь с ремеслом родителей. Он уже обучался мастерству в театральной студии, где успешно занимался и участвовал в постановках спектаклей.

Второй звездной абитуриенткой стала 18-летняя Марта Юшкевич — дочь Елены Борщевой и тренера по фитнесу Валерия Юшкевича. Ее зачислили в ГИТИС, в мастерскую народного артиста Николая Евгеньевича Лазарева. Девушка играла в КВН и даже уже снималась в кино.

Ранее сообщалось, что певице Ирину Дубцову заметили на отдыхе с сыном. Исполнительница прилетела в турецкий Бодрум.