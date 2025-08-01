Ирина Дубцова отдыхает с бойфрендом и сыном в роскошном отеле в Бодруме
© Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Ирина Дубцова отдыхает в Бодруме в роскошном отеле. Компанию ей составили бойфренд, генеральный директор косметического бренда Иван Петренко и 19-летний сын Артем.
Об этом пишет StarHit.
По его информации, Дубцова остановилась в отеле Vogue Hotel. Ночь в нем начинается от 100 тыс. рублей.
С Дубцовой и Петренко поехал сын певицы. Вероятно, он принял выбор мамы, а избранник нашел с Артемом общий язык.
В Бодруме Дубцова с Петренко встретились с певицами Mia Boyka и Катей Лель. Сидя в прибрежном ресторане, друзья наслаждались блюдами. Ирина сидела рядом с Иваном. Поклонники отмечают, что певица расцвела с ним.
18 июля 43-летняя Дубцова впервые вышла в свет с новым избранником. Мужчина ухаживал за певицей, они были неразлучны и вместе покинули мероприятие.