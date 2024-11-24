«30 миллионов ушло за квартал»: Иосиф Пригожин рассказал о миллионных тратах на комфортную жизнь

Продюсер Иосиф Пригожин откровенно рассказал о семейных расходах. По словам мужа певицы Валерии, в месяц уходит 10 миллионов рублей, чтобы обеспечить комфортную жизнь.

«30 миллионов мы потратили за квартал. Все, что у меня есть, я расходую на Валерию. Абсолютно, каждую копеечку. Я на себя вообще ничего не трачу», —разоткровенничался Пригожин в шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

Продюсер также напомнил, что у него шестеро детей, два внука, и еще третий скоро появится, поэтому ежемесячные траты растут.

Несколько лет назад Пригожин оказался в центре скандала после слов о том, что люди, которые говорят, что живут в месяц на 30-50 тысяч рублей, лукавят, ведь на такие суммы прожить невозможно.

Ранее Иосиф Пригожин выступил с критикой инициативы об ограничении гонораров артистов до 1 млн рублей за выступление. По его мнению, такие предложения являются самодурством, и они негативно отражаются на репутации своих авторов.