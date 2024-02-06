Поступил подозрительный звонок: неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN, который посетила Екатерина Мизулина

Перед концертом певца SHAMAN в Екатеринбурге поступил звонок с сообщением о минировании площадки. Неизвестный таким образом пытался сорвать выступление, на которое пришла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Выступление исполнителя проходило в воскресенье. Зрителей пускали в зал с пяти часов вечера, концерт начинался в 19. Однако в начале восьмого поступило анонимное сообщение, что площадка якобы заминирована.

Место осмотрели полицейские, никаких подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было.

Известно, что аноним звонил с туркменского номера. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. По ней предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее певица Ольга Зарубина решила объяснить, почему звезды недолюбливают певца SHAMAN. Подробнее читайте тут.