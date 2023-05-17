«Поступил как негодяй и подлец»: родственники отказались от 65-летнего Юрия Стоянова

Звезда программы «Городок» Юрий Стоянов чаще всего на публике появляется улыбчивым и жизнерадостным, поэтому многие поклонники даже не подозревают, что в жизни артиста уже давно происходит самая настоящая драма. Родственники совершенно отказываются от общения с ним, и все его попытки как-то это исправить не приводят ни к какому результату. Сам он не винит семью, ведь понимает, что заслужил подобное отношение к себе.

За свою жизнь Стоянов был женат трижды. Первая его жена Ольга Синельченко родила от него двоих сыновей – Алексея и Николая. После развода отец совершенно не поддерживал мальчиков, поэтому сейчас между ними родство осталось только в документах. Впрочем, даже находясь в браке, актер часто не уделял детям должного внимания из-за постоянной работы. А затем у него появилась новая возлюбленная Марина Венская.

Когда измены Юрия всплыли, супруга потребовала развод, а сыновья встали на сторону матери. С тех пор артист началась новую жизнь, совсем позабыв о прежней семье. А мальчики выросли, изменили фамилию и полностью вычеркнули отца из своих судеб.

«Я поступил как негодяй и подлец. Бросил жену с двумя маленькими детьми. Как бы я сейчас ни оправдывался, это все разговоры в пользу бедных. У моих сыновей нет отца», - цитирует слова Стоянова Пятый канал.

Сейчас актер счастлив в третьем браке, и у него подрастает дочь Екатерина. Также он прекрасно относится и к детям своей жены от предыдущих отношений, гордо заявляя, что у него три дочери, а не одна. Но вот наладить отношения с сыновьями у него уже вряд ли получится.

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