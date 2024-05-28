«Поступают угрозы»: лидер группы «Мираж» рассказал о попытках отменить русскую культуру в Германии

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился впечатлениями о гастролях в Германии. Он заявил, что в Европе пытаются отменить русскую культуру.

Как пояснил музыкант, в Германии ежегодно устраивают традиционную «Русскую ярмарку», которая пользуется большой популярностью у русскоязычных жителей. При этом власти потребовали переименовать мероприятие и теперь оно называется просто «Ярмарка».

Несмотря на это, по словам Горбашова, люди все равно знают, что там будут звучать русские песни.

«Мы узнали, что владельцам русских клубов и магазинов периодически поступают угрозы, требования сменить названия. На Западе вообще сейчас модно отменять русскую культуру, запрещать всё русское», – рассказал музыкант в беседе с mk.ru.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал получение гражданства Молдавии участниками группы «Би-2». По его мнению, таким образом артисты рассчитывают вернуться на российскую сцену.