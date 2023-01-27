Пострадавшая в страшном пожаре Марина Хлебникова показала, как выглядит сейчас

Исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова восстанавливается после страшного пожара, который произошел в ее квартире осенью 2021 года. Поклонники переживали за здоровье артистки и боялись, что она уже никогда не сможет вернуть свою красоту. Но звезда удивила всех.

Певица пережила несколько операций. У нее были обожжены руки, голова и лицо. Марина скрывалась от папарацци и долгое время носила платок и перчатки. Недавно она снова стала активно вести социальные сети и даже опубликовала фото.

Новый снимок звезды произвел фурор в Интернете. Хлебникова позировала в золотистом жакете, на каблуках и в элегантной шляпе. Со стороны кажется, что стройная брюнетка совсем не изменилась.