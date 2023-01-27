Пострадавшая в страшном пожаре Марина Хлебникова показала, как выглядит сейчас
57-летняя Марина Хлебникова после пожара сильно исхудала и носит шляпу.
Фото: Максим Бунин/ Starface.ru
Исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова восстанавливается после страшного пожара, который произошел в ее квартире осенью 2021 года. Поклонники переживали за здоровье артистки и боялись, что она уже никогда не сможет вернуть свою красоту. Но звезда удивила всех.
Певица пережила несколько операций. У нее были обожжены руки, голова и лицо. Марина скрывалась от папарацци и долгое время носила платок и перчатки. Недавно она снова стала активно вести социальные сети и даже опубликовала фото.
Новый снимок звезды произвел фурор в Интернете. Хлебникова позировала в золотистом жакете, на каблуках и в элегантной шляпе. Со стороны кажется, что стройная брюнетка совсем не изменилась.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Всех люблю! Ваша Марина Хлебникова», – написала звезда в личном микроблоге.
Поклонники были рады возвращению артистки и осыпали ее комплиментами.
«Ну, Мариночка, красавица! Богиня в золоте», «Звезди и зажигай, красотка!», «Как я рада, что Вы снова со своим зрителем!», «Затмила даже Киркорова! Ждем новых хитов», – пишут в комментариях.
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