Пострадавшая от самокатчика актриса «Ленкома» Митрошина обратилась в суд

Пострадавшая от самокатчика актриса «Ленкома» Алена Митрошина обратилась в суд. Адвокат девушки Владислав Ватманюк раскрыл детали происшествия, которое произошло в 2023 году. Об этом сообщает 360.ru.

Полтора года назад на Тверском бульваре случилось ДТП. Актриса ехала на электросамокате после репетиции в сторону Арбата.

«В какой-то промежуток времени на навстречу ей вылетели молодые люди, тоже на электросамокате», — поделился адвокат.

Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. На кадрах было видно, что Митрошина соблюдала правила дорожного движения и ехала по специально выделенной полосе. Когда случилась авария, девушка получила серьезную травму челюсти. Ей потребовалась операция.

«Следственные органы рассматривали, есть ли там признаки состава преступления, но учитывая, что те, кто вылетел на проезжую часть, были молодыми людьми, которые не достигли 14-16 лет, в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду недостижения возраста», – рассказал адвокат.

Ватманюк отметил, что в постановлении было указано, что наезд действительно был. Стороны вели переговоры, а артистка пыталась добиться компенсации за лечение и сорванные съемки.

«Сейчас я уже смутно помню эту сумму, но если мне память не изменяет — в диапазоне от шести до восьми миллионов рублей. <… > Это был нормальный переговорный процесс, но достичь согласия не смогли», — пояснил адвокат.

Алена обратилась в Пресненский суд. Ее заявление будет рассмотрено. По данным СМИ, на актрису совершил наезд сын кинопродюсера. Отец якобы угрожал актрисе за то, что она продолжает публично вспоминать эту историю.

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