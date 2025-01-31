Пострадали межпозвоночные диски: состояние 89-летнего Василия Ливанова ухудшилось

У 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, у легендарного Шерлока Холмса пострадали межпозвоночные диски. Сейчас врачи делают все, чтобы помочь пациенту поскорее поправиться. Но пока никаких прогнозов на выздоровление нет.

Отмечается, что ситуация осложняется хроническими заболеваниями Ливанова. Также у актера тяжелая анемия.

Проблемы со здоровьем у актера начались еще в прошлом году. В конце лета 2024 года он жаловался на боли в сердце. А в январе нынешнего года Василий Ливанов вновь оказался в больнице, но уже с бактериальной инфекцией, устойчивой к антибиотикам. Информацию о госпитализации артиста подтвердила его супруга.

Ранее стало известно, как чувствует себя актер Борис Щербаков, который в конце 2024 года попал в больницу после падения на лестничной клетке.