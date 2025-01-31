Народный артист России Борис Щербаков раскрыл правду о своем здоровье после падения в подъезде

Народный артист России Борис Щербаков рассказал, как себя чувствует после выписки из больницы. По его признанию, сейчас у него все хорошо, и он даже вернулся к работе. Об этом 75-летний актер сообщил aif.ru.

В декабре 2024 года Щербакова экстренно госпитализировали после падения на лестничной клетке. Артист сильно повредил лицо, и ему даже пришлось пережить операцию. Сын звезды рассказывал — отец травмировал скулу, а вот зубы остались целы.

Перед Новым годом Борис пошел на поправку, и врачи приняли решение выписать его из больницы. А уже в конце января актер впервые после госпитализации вышел на сцену. И хоть коллеги и друзья беспокоятся за его здоровье, сам он заверяет — никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет.

«Слава Богу, сейчас все хорошо. Сразу после Нового года я полноценно вернулся к работе и поехал в Петербург играть с Машей Ароновой спектакль «Свободная пара»», - рассказал Щербаков.

А вот в кино актер пока не спешит возвращаться.

«Получается, передышка. Дай Бог, чтобы она была короткой», - заявил артист.

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