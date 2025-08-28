Пострадали даже деревья: концерт Надежды Кадышевой обернулся скандалом и давкой

Гости концерта певицы Надежды Кадышевой в Москве устроили давку. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

По информации источника, людей было много, некоторые из зрителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Охранникам пришлось выводить нетрезвых гостей. Один из зрителей врезался в толпу и «пахло коньяком», будто кто-то пронес алкоголь.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Кадышева выступала в Зеленом театре. Зрители возмущались и обвиняли организаторов в том, что они продали больше билетов, чем могла вместить площадка. Люди простояли в очередях, места было мало, некоторым пришлось наблюдать концерт сбоку, где растут деревья. Зрители обдирали с них листья.

«Вот так сходила! Ну хоть «Веночек» доплыл. Несколько раз исполнив эту песню, искупился весь ад и наплевательское отношение к людям», – поделилась эмоциями одна из зрительниц.

