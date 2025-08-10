«Драки со стеклянными бутылками»: Мот вместе с женой сбежали с концерта Тимберлейка в Турции

Рэпер Мот сбежал с концерта Тимберлейка из-за давки и драк фанатов. Об этом стало известно из соцсетей.

Рэпер Мот рассказал о концерте Джастина Тимберлейка, который состоялся 30 июля в Турции. Артист посетил мероприятие вместе с женой — они купили билеты на вип-платформу рядом с танцполом. Однако уже с самого начала их ждали неприятные сюрпризы. Так, очередь на вход была настолько огромной, что концерт начался еще до того, как они успели зайти внутрь.

«Люди начали сносить ограждения, контролеры перестали проверять билеты (а их было продано значительно больше, чем могла вместить площадка) и перестали проводить осмотр безопасности. К тому же оказалось, что никаких сидячих мест на вип-платформе в принципе не было, а всех людей туда загоняли, как в вагон метро в час пик», — пожаловался рэпер.

В итоге Мот с женой решили не стоять в толпе и кое-как покинули концерт Тимберлейка.

«Началась жуткая давка, драки со стеклянными бутылками в руках и сигаретами во рту», — вспомнил артист.

