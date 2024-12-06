«Пострадала речь»: жена Василия Ливанова рассказала, с какими сложностями столкнулся актер после инсульта

Жена актера Василия Ливанова рассказала о том, с какими сложностями он столкнулся после инсульта. Также супруга сообщила о реальном состоянии легендарного Шерлока Холмса.

Подробности сообщает mk.ru.

По словам женщины, у Ливанова после инсульта «были проблемы с передвижением и пострадала речь».

«К настоящему времени Василий Борисович нормально разговаривает и самостоятельно ходит», - добавила она.

Жена подчеркнула, что самочувствие 89-летнего Ливанова соответствует возрасту. Актер гуляет, сам передвигается по дому.

«О парализации левой части лица, я тоже не понимаю, откуда взяли. После 3 инсульта были сложности, но не с лицом, а в целом», - сообщила жена Ливанова.

Актер находится под наблюдением врачей. Каждую пятницу занимается лечебной физкультурой.

Супруга актера попросила не верить желтой прессе и тому, что пишут в интернете.

В конце ноября сообщалось, что актер совершил первую прогулку после выписки из больницы.