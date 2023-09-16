Пострадала из-за дурака мужа: продюсер Фридлянд не стал осуждать уехавшую из России Пугачеву

Певица Алла Пугачева вот уже несколько лет проживает за границей. Многие фанаты Примадонны раскритиковали ее за это решение. Однако, по мнению продюсера Евгения Фридлянда, артистку нельзя винить в чужой глупости. На шоу «Место встречи» он заявил, что та пострадала в первую очередь из-за неадекватных действий своего супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

Королева отечественной эстрады покинула родину вместе с детьми и супругом юмористом. Они переехали жить в Израиль. На лето звездное семейство перебирается в более прохладную Латвию, где Примадонна не страдает от жары.

Релокацию Пугачевой многие соотечественники восприняли как предательство. Они посчитали, что артистка покинула Россию в самый трудный для страны момент. Фридлянд не до конца разделяет мнение фантов Примадонны. Он уверен, что Алла оказалась в такой ситуации из-за неадекватных действий супруга. Продюсер заявил, что испытывает глубокое уважение к звезде и не готов посрамлять ее.

«...Алла Пугачева, к которой я испытываю глубокое уважение, считаю, что она великая певица и актриса. А пострадала из-за своего дурака мужа, который поступил неадекватно совершенно, а она, как декабристка, пошла за ним», — считает Фридлянд.

Телеведущий Андрей Норкин, к которому Евгений пришел на шоу, поинтересовался, действительно ли Примадонна не могла повлиять на супруга. Продюсер ответил, что после провокационных видео, снятых Галкиным*, этот момент был упущен. Также Фридлянд напомнил, что Пугачева, несмотря на разные события в мире, никогда не делала громких заявлений.

Ранее певица Катя Семенова рассказала, что жалеет о встречах с Примадонной. По словам девушки, ей неприятно, как та отзывалась о соотечественниках.

*признан иноагентом на территории России