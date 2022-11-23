«Постоянный стресс»: 53-летней Светлане Бондарчук потребовалась медицинская помощь

Светлана Бондарчук обеспокоила поклонников новостью о том, что она испытывает проблемы со здоровьем. В последнее время светская львица практически не спит из-за высокого давления. В своём Telegram-канале звезда поделилась кадром, на котором ей медики ставят капельницу.

Видимо, бывшая супруга Бондарчука решила заняться собой, чтобы избежать серьёзных заболеваний. «Без паники! Я под капельницей для того, чтобы миновать болезни. Живем в постоянных стрессах, а ещё с наступлением холодов здоровье иногда даёт сбой», – рассказала Светлана.

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