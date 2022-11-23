Анфиса Чехова отказалась от «наркотика» и начала новую жизнь

За последние годы Анфиса Чехова сильно преобразилась в лучшую сторону. Как уверяет звезда, причиной этих изменений является не вмешательство пластического хирурга, а похудение на 30 килограммов. В социальной сети девушка рассказала, как ей удалось достичь таких результатов.

Чтобы полюбить своё отражение в зеркале, телеведущей пришлось забыть про сладости. К слову, Чехова считает, что сахар – легальный наркотик, и, отказавшись от него, она начала новую жизнь. «Все в корне изменилось! Даже мышление и сознание», – сообщила Анфиса.

Также девушка добавила, что сахар является питательным веществом для паразитов, живущих в организме. Если их усиленно прикармливать, то можно нанести вред здоровью.

Для всех светских львиц внешний вид имеет особенное значение. Так, не только Чехова похвасталась изменениями в фигуре, но и Аделина Сотникова, которая совсем недавно стала мамой. К слову, девушка почти вернулась к своей спортивной форме. Подробности смотрите в этой статье.