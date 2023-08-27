«Постоянные разъезды несовместимы с ролью мамы и жены»: Алсу высказалась о своей карьере

В конце 90-х годов на телевидении появилась новая, молодая звезда — певица Алсу. Ей было всего 15 лет, когда начался ее пик популярности, однако вскоре знаменитость исчезла.

Причина в том, что Алсу предпочла вместо карьеры семейную жизнь. Некоторые считали, что ее ревнивый муж запрещает ей заниматься музыкой и гастролировать по стране. Однако сама Алсу опровергает эти домыслы. По ее словам, она сама приняла осознанное решение, так как не хотела ставить на кон самое дорогое — свою семью.

Алсу удивлялась, как ее коллеги могут совмещать семейную жизнь и карьеру, отправляясь в масштабное турне по стране. Когда ее дети выросли, она не вернулась к гастролям, а просто изредка дает большие сольные концерты в нескольких городах.

Певица также добавила, что уже к 20 годам поняла, что если встретит мужчину, за которого готова выйти замуж и стать мамой, то готова изменить свое звание всенародной любимицы на звание матери. Алсу записывает песни, участвует в съемках, но «постоянные разъезды несовместимы с ролью мамы и жены».

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