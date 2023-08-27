Без ужаса не взглянешь: Виктория Боня сделала пластику лица

Виктория Боня обратилась за помощью к американскому хирургу, колдовавшему над внешностью супермоделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. На днях состоялась операция, после чего медик выложил кадры опухшего лица Бони в Сеть.

Новые снимки вызвали шок и удивление, так как телеведущая выглядела совсем не так, как привыкли видеть ее поклонники. Однако это не остановило Боню, она объявила, что собирается сделать «лисьи глазки» и заплатила хирургу 250 тысяч долларов (28 миллионов рублей).

Судя по фото, Виктория Боня сделала подтяжку лица и установку имплантов по собственной методике врача. Ее опухшее лицо на снимках может вызвать ужас у любого. Однако это естественное состояние после операции, и через некоторое время отеки должны уйти, и лицо знаменитости вернется к нормальному виду.

Врач также рассказал о других процедурах, которые он провел с Викторией: подтяжка кожи лица, моделирование бровей, установка имплантов в скулы и платизмопластика (подтяжка подбородка и шеи). Вероятно, он также подкорректировал нос Бони, который стал короче и поднятее после операции, пишет kp.ru.

До того, как отправиться в клинику, Виктория пообещала себе, что не будет смотреть в зеркало в течение двух недель после операции. Она хотела увидеть себя сразу красивой и обновленной. Главное, чтобы она не заглядывала в социальные сети, так как фотографии ее раздутого лица могут сбить ее с толку.

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