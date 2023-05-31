«Постоянно себя сдерживаю»: почему Ирина Салтыкова отказалась от секса

Одна из самых красивых певиц 90-х Ирина Салтыкова неожиданно призналась, что отказалась от секса. По словам блондинки, она не обделена вниманием мужчин, но вынуждена воздерживаться из-за публичности. Об этом она рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

57-летняя исполнительница боится слухов, поэтому не хочет рисковать. Но Ирина признается, что природу не обмануть. Когда гормоны играют, ей хочется с утра до ночи, но публичному человеку приходится себя останавливать.

«Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради «хочу». Я постоянно себя сдерживаю. И ничего хорошего», – пожаловалась артистка.

Многие удивляются, что у такой сексапильной красавицы нет мужа. Салтыкова говорит, что у нее слишком завышенные требования к избраннику. Сейчас она не готова быть с человеком, который ниже ее по статусу. Звезда отмечает, что воспитание, образование и материальное положение для нее очень важны.

«Я, например, привыкла летать бизнес-классом, а он — экономом. И как мы будем летать? У меня крайний мужчина был на ступеньку ниже по воспитанию и образованию, а второй, наоборот, выше. Когда ниже – это плохо. Это ломает, раздражает, ну мешает», – заявила певица.

Ирина подчеркнула, что спутник должен быть выше нее, чтобы она к нему «стремилась». Напомним, что в прошлом у исполнительницы был брак с коллегой Виктором Салтыковым. Их развод сопровождался скандалами. Женщина рассказывала, что муж был добр с ней и дочерью пока был трезв. Как только он напивался, то устраивал настоящий «ад».

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