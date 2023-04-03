«Больной человек»: Ирина Салтыкова напала на врача, который обвинил ее в пластике

Одна из самых красивых певиц отечественной эстрады Ирина Салтыкова устроила скандал на съемках развлекательного шоу. 56-летняя артистка резко высказалась в адрес пластического хирурга, который указал на ее изменения во внешности.

Исполнительница была в студии телепрограммы «Звезды сошлись» вместе с врачом, у которого за спиной 24-летний стаж работы. Он публично заявил, что знаменитость прибегала к помощи хирурга, чтобы сохранить молодость. Эксперт предположил, что Салтыкова делала блефаропластику — операцию по изменению формы век, разреза глаз, а также круговую эндоскопическую подтяжку лица и нитевой лифтинг. Звезда не смогла сдержать эмоций.

«Ты совсем чокнулся? Ты совсем ку-ку? Найди шрам, иди сюда!» — выкрикнула артистка.

Врач принял предложение и осмотрел певицу. Он обнаружил за ухом женщины небольшой рубец. Хирург решил, что это доказательство его слов. Салтыкова еще больше разозлилась.

«Ты больной человек, идиот какой-то! Ненормальный вообще!» — продолжила возмущаться звезда.

Ранее мы писали о том, как Ирина Салтыкова устроила еще один скандал на съемках шоу. Певица на одной из премий обрушились с критикой на коллег по цеху.

«Да пошли они, я лучше всех», – сказала Салтыкова.

По словам Ирины, все бэк-вокалистки на студиях в один голос уверяют, что поет она гораздо лучше многих отечественных звезд.