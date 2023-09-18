«Постоянно ходит в церковь»: Малинин замаливает грехи из-за впавшей в депрессию дочери

Певица Ольга Зарубина заявила, что ее бывший муж, отец дочери Александр Малинин постоянно ходит в церковь. Она считает, что таким образом исполнитель замаливает грехи из-за брошенной и впавшей в депрессию дочери.

Дочь Кира родилась более 30 лет назад. Девушка живет в США. Несколько лет назад дочь и ее отец впервые за много лет встретились. После этого девушка впала в депрессию.

Зарубиной приходилось преодолевать многочасовые перелеты и постоянно навещать собственного ребенка.

«После встречи с Малининым она впала в дичайшую депрессию», - сказала певица сайту mk.ru.

Зарубина призналась, что когда дочь училась в Америке, отец выслал ей тысячу долларов. Но помощь была единоразовой.

Зарубина говорит, что сама не злопамятный человек. Что касается бывшего мужа, то ситуация с дочерью «лежит на нем грузом», считает артистка.

«Недаром он ходит в церковь постоянно, отмаливает свои грехи. Значит, он все-таки понимает», - поделилась певица.

Малинин счастлив в третьем браке. Его избранницей стала врач-гинеколог Эмма. В браке родились двое детей. Оба собираются создать собственные семьи: сын сделал предложение студентке МГИМО, а дочь Малининых выйдет замуж за иностранца.