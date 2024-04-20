«Получала люлей»: дочь певицы Славы раскрыла правду о том, как ее воспитывала мать

25-летняя дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская) Александра Морозова в прошлом году стала мамой. Звездная бабушка проводит много времени с внуком и активно участвует в его воспитании. Но, как призналась наследница артистки, в детстве исполнительница хита «Одиночество» могла ее серьезно отругать.

На премьере фильма «Почему ты?» девушка рассказала, что мама была с ней в детстве строгой, но справедливой. Иногда Саше «прилетало» от Славы, но всегда за дело.

«Я не могу сказать, что она была строгой, но она была действительно справедливой. Иногда, конечно, я получала люлей. То есть не было такого, что мне все прощалось. Но это всегда было справедливо», — рассказала Саша в разговоре с Voice.

В роли бабушки Сланевская стала гораздо мягче: она балует годовалого внука Арсения и заваливает его подарками. Саша призналась, что мама прислала ей много одежды для малыша.

Морозова назвала маму масштабной личностью, которая всегда является для нее примером. Она отметила, что Слава очень открытый человек, добивающийся всего самостоятельно. Поэтому ее так любит народ.

Певица Слава один раз была в официальном браке. Мужу Константину Морозову она родила дочь Александру. Супруги расстались из-за бытовых разногласий.

Ранее артистка заговорила о перерыве в карьере после того, как оконфузилась на одном из последних концертов. Слава трижды забыла слова собственной песни.