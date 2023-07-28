«Постоянно берет больничный и улетает на море»: откуда у Людмилы Поргиной столько денег, чтобы много путешествовать

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Людмила Поргина не подавала заявление об увольнении. Он также рассказал, что знаменитость часто берет больничные, а сама улетает на море. Варшавер раскрыл, за счет чего актриса может позволить себе такой образ жизни.

Подробности приводит сайт kp.ru.

По словам Варшавера, Поргина получает зарплату в театре в размере 50 тыс. рублей и столько же пенсии. Она владеет двумя домами в Болгарии, где любит отдыхать.

«Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату», - говорит директор театра.

«Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской», - добавил Варшавер.

Говоря о возможном увольнении Поргиной, он не без иронии сказал, что «для театра это будет серьезная потеря».

Помещение, от сдачи в аренду которого актриса получает деньги, было предоставлено властями Москвы ее супругу Николаю Караченцову, когда тот заболел. Оно сдавалось магазину и занимало площадь 400 кв.м. Деньги, получаемые от сдачи в аренду, позволяли семье «достойной жить», признавалась Поргина.

Ранее актриса сообщила о строительстве дома-музея в честь Караченцова.