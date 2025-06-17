«Очередная пассия»: певица Жасмин раскрыла, что думала о будущей невестке

Певица Жасмин объявила, что впервые станет бабушкой. Сын артистки Михаил и его супруга Ева ждут первенца. Звезда рада оказаться в новом статусе, но призналась, что изначально даже не хотела знакомиться с будущей невесткой.

По словам знаменитости, Михаил постоянно менял девушек, и Жасмин уже боялась встречи с «очередной пассией». Сын артистки понял, что хочет жениться на Еве буквально за две-три встречи. Певица поначалу не отнеслась к решению наследника всерьез и попросила его подождать с принятием важного решения. Но первое знакомство с невесткой все изменило: будущие родственницы сразу нашли общий язык.

«И, что могу сказать, мне очень она понравилась сразу. Причем мы познакомились сразу еще и с ее мамой, мы с ней стали сразу подружками», — призналась исполнительница в шоу «Света вокруг света».

Напомним, сын знаменитости женился на Еве Хачатурян в 2024 году. Многие отмечают, что девушка очень похожа на свою свекровь. Жасмин объявила, что избранница Михаила ждет ребенка, правда, его пол пока неизвестен.