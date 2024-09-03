Постоянная охрана и секретное жилье: что ждет обманутую аферистами Долину в рамках госзащиты

Адвокат Александр Бенхин заявил, что певицу Ларису Долину могут переселить в секретное место в рамках госзащиты. По данным Telegram-канала Baza, артистка обратилась с просьбой обезопасить ее из-за получаемых угроз.

Черная полоса в жизни Ларисы Александровны началась летом этого года. Мошенники обманом заставили ее продать квартиру в Москве, а также взломали ее социальные сети. Сейчас артистке пишет неизвестный, который давит на нее, чтобы она скорее съехала. По данным Baza, ей и ее близких угрожают убийством.

Комментируя сообщения о госзащите, адвокат Бенхин отметил, что все это похоже на голливудское кино или пиар-ход. Однако, если все-таки Долиной предоставят, что она хочет, то к ней каждое утро будут приходить «люди в погонах». Также есть вероятность, что ей придется переехать в секретное место.

«То подразделение, которое ведет ее дело, должно выделить либо своих сотрудников, либо сотрудников Росгвардии. Теоретически она может позволить себе частную охрану. В крайнем случае ее обязаны переселить в более безопасное место», - заявил юрист «Абзацу».

Отметим, что Лариса Долина сейчас через суд пытается вернуть свою квартиру и добивается, чтобы сделку признали недействительной.

Ранее стало известно, что владелица квартиры Ларисы Долиной подала встречный иск к певице.