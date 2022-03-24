Звезда «Сватов» Олеся Железняк пожаловалась на отсутствие ролей в кино

В 2020 году Олеся Железняк получила звание заслуженной артистки РФ после 20 лет театрального стажа. Она признается, что на сцене театра востребована больше всего. Актриса считает, что все из-за ее типажа, который подойдет не для каждой роли.

«Я надеюсь сниматься в кино чаще, но, если честно, в театре я больше востребована. В кино это вопрос типажа и многих других факторов. И я понимаю, что подхожу не на все роли. Я из-за этого переживаю все время — пробы даются мне не так легко», — рассказала она в беседе с «Комсомольской правдой».

Олеся откровенно призналась, что даже после стольких лет на сцене все равно волнуется перед каждый кастингом. «Для кого-то я уже опытная артистка, а в моей жизни все по-другому, я все равно так же волнуюсь, переживаю. Переживаю каждый раз, когда меня куда-то не берут. Недавно ходила на несколько кинопроб, и утвердили других артисток. И в эти моменты я реагирую так же, как и 20 лет назад, болезненно. В эти моменты я не ощущаю, что я опытная артистка. И к этому нельзя привыкнуть, ты никогда не бываешь готов к ударам. По крайней мере, у меня — так», — рассказала звезда.

Недавно Олеся Железняк получила главную роль в детективном сериале «Орлинская». Актриса отметила, что очень довольна своим персонажем. По словам Олеси, история была написала специально под нее. В ее актерской практике это случается впервые.