«Постигло страшное горе»: ушла из жизни народная артистка России Алефтина Евдокимова

Народная артистка России Алефтина Евдокимова ушла из жизни в возрасте 85 лет. Печальная новость появилась на официальном сайте Малого театра, в котором актриса прослужила более 60 лет.

Как уточняется, звезда фильма «Курьер» скончалась 4 мая, причина смерти пока не разглашается.

«Малый театр постигло страшное горе — 4 мая на 86-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова. Актриса редкого сценического обаяния, за годы службы в Малом театре она исполнила более 60 ролей. <…> Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны. О дате и месте прощания мы сообщим позднее. Светлая память!» — говорится в сообщении театра.

Напомним, Алефтина Евдокимова служила в Малом театре с 1963 года и шесть лет играла на сцене театра «Сфера». На счету актрисы также более 50 работ в кино. Дебютной для нее стала роль в фильме «Серебряный тренер». Наиболее прославилась после ролей в картинах «Версия полковника Зорина», «Курьер» и в сериалах «Глухарь» и «Мосгаз. Дело № 2: Палач».

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 58 лет ушла из жизни актриса из сериала «Тайны следствия» Элеонора Леви.