«Постепенно завял»: как живет звезда «Улиц разбитых фонарей» Андрей Зибров после потери глаза

В 2010 году жизнь Андрея Зиброва разделилась на до и после. В Санкт-Петербурге на звезду «Улицу разбитых фонарей» было совершено нападение. Он получил серьезное ранение в голову из травматического пистолета. Пуля выбила ему глаз, и теперь уже много лет актер носит протез. С того времени его карьера в кино постепенно сошла на нет. И он это связывает именно с изменением во внешности.

Зибров считает, что режиссеры потеряли к нему интерес из-за его инвалидности. И хоть протез практически не заметно, все равно его ношение накладывает определенный отпечаток. Поэтому теперь Андрей в основном участвует только в театральных постановках. Так, уже пару лет он играет в столичном Театре эстрады имени Аркадия Райкина в спектакле «Главный элемент».

«После 2010 года тут стало проще. Мой роман с кино постепенно завял. Может теперь мои внешние кондиции не совсем подходят, а может, пришло новое поколение режиссеров и артистов, и я выпал из нужного круга», - поделился актер.

Также Андрей Зибров рассказал, что лишение глаза никак не сказалось на его отношениях с супругой. У них все хорошо и подрастает сын. Он сейчас ходит в школу, и родители часто помогают ему делать домашние задания.

Актер продолжает жить дальше, несмотря на травму. А его обидчик уже понес свое наказание, хотя Зибров считает, что тот до сих считает себя невиновным.

«Он считал и считает, наверно, что посадили неправильно. Мы с ним говорили перед судом. Он тогда извинился, но так для себя и не понял, за что наказывают. Он даже не понял, зачем стрелял», - считает артист.

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