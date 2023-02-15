«Мне не надо ничего»: отметивший 80-летие Александр Пашутин рассказал, как сложилась его жизнь

В конце января Александр Пашутин отметил юбилей – ему исполнилось 80 лет. За свою карьеру актер успел сняться в сотнях кинокартин, среди которых «Хождение по мукам», «Экипаж», «Плюмбум или опасная игра», «Гардемарины, вперёд!» и других. Однако сейчас он признается, что готов отказаться от всех наград ради одного – любви и долголетия своей супруги.

Александр Сергеевич считает, что именно чувства к жене поддерживают в нем жизненные силы. По его словам, он нашел ту единственную женщину, которая смогла сделать его абсолютно счастливым. Вместе с Любовью они прожили 34 года вместе, и за это время Пашутин нисколько не охладел к своей любимой.

«Моя Бася, так мы её в семье ласково называем, обладает самым главным женским качеством — умеет любить своего мужа. Мне не надо никаких наград, орденов, грамот, высокопарных слов. Мне не надо ничего. Ни —че —го. Лишь бы была жива и здорова моя любимая», - поделился артист.

Александр Пашутин отметил, что обмануть возраст он не пытается и понимает, что уже далеко не мальчик. Но при этом он все еще в прекрасной форме. Секрет, по его словам, довольно прост – он бережет свое психологическое здоровье и пропускает никого и ничего к сердцу, кроме близких людей. Также актер не делает никому вреда, старается быть всегда добрым и позитивным, а ведь именно с правильного мышления начинается здоровье тела.

По признанию артиста, он считает себя счастливым человеком. Он посвятил жизнь любимой работе и при этом смог построить крепкую семью. Сейчас у него семь внуков, и каждого из них он безмерно любит. Александр Сергеевич отметил, что не является строгим ни отцом, ни дедушкой. Но при этом он смог дать дочерям Марии и Александре хорошее воспитание. Он водил их по музеям и театрам, а главное – не скрывал своих теплых чувств.

«Ничего сверхъявственного по отношению к своим детям я не делаю, просто люблю их», - поделился Александр Пашутин.

Ранее о своей карьере в кино высказался актер Игорь Жижикин. Он признался, что, хоть ему и достаются часто роли злодеев, в жизни он «добрый и пушистый».