«Постепенно»: врачи пробуют будить Романа Костомарова

Фигуриста Романа Костомарова стараются периодически приводить в чувство, чтобы он мог общаться. Об этом сообщил источник.

Спортсмена погрузили в медикаментозный сон после инсульта.

«Врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», - сказал источник изданию «Матч ТВ».

По словам собеседника, негативных изменений в его состоянии нет.

Врач Лев Авербах заявил, что нынешнее состоянии Костомарова – это «факт золотых рук врачей». Он выразил надежду, что улучшение показателей – это не симптом мнимого благополучия. Авербах сообщил, что иногда пациенты возвращаются в исходную точку после кажущихся улучшений.

Дабы убедиться, что Костомаров идет на поправку, потребуется две недели. Сейчас, добавил врач, наступил самый ответственный момент лечения - если продолжится курс на улучшение, то повысится шанс на хороший исход. При этом перспективы для Костомарова и врачей пока еще остаются «туманными».

«Он пережил инсульт, сепсис, поэтому неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика», - заключил специалист в разговоре с изданием Sport24.

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