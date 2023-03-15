Похудел до 50 килограммов: тяжелая болезнь изменила Романа Костомарова до неузнаваемости

Тяжелая болезнь, с которой фигурист Роман Костомаров борется более двух месяцев, до неузнаваемости изменила спортсмена. По данным СМИ, он сильно похудел и стал весить 50 килограммов.

До болезни вес Костомарова составлял 75 килограммов.

Внешние изменения связаны не только с ампутациями стопы и кисти руки. Медсестры говорят, что болезнь буквально высосала из спортсмена все силы.

Во избежание пролежней истощенного Костомарова переворачивают каждые два часа.

Ранее сообщалось, что Костомаров пришел в сознание после медикаментозной комы и чувствует себя подавленным. Фигурист не хочет жить и не собирается ни с кем контактировать. К спортсмену приставили психолога.

Напомним, Костомарова госпитализировали 10 января. При поступлении в «Коммунарку» у него была выявлена бактерия, указывающая на тяжелое течение заболевания. Костомарова подключили к ИВЛ и ЭКМО, начался сепсис. Врачи приняли решение об ампутации стопы и кисти руки. 13 марта стало известно, что все показатели у Костомарова постепенно улучшаются.