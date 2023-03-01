«Постепенно уходит от нашего мира»: 82-летняя Светлана Моргунова неизлечимо больна

Легендарный диктор Светлана Моргунова после смерти сына закрылась от общественности и перестала выходить на связь с поклонниками и друзьями. Сейчас она ведет затворнический образ жизни, не появляется на публике, из-за чего мало что известно о ее нынешнем состоянии. Около месяца назад некогда жизнерадостная женщина обменялась с журналистами лишь парой фраз, но даже за этот маленький диалог удалось понять, что здоровье ее оставляет желать лучшего.

Приоткрыть завесу тайны по поводу происходящего с Моргуновой решил ее друг и коллега Владимир Березин. Он признался, что, как и остальные, сейчас со Светланой Михайловной общается нечасто. Она сама не хочет, чтобы ее беспокоили. Однако ему известно, что дела ее совсем плохи. Это связано со страшным диагнозом, который диктор предпочел не озвучивать. Но признался, что болезнь часто встречается у пожилых людей, и этот процесс необратим.

«Она сейчас находится в непривычном для нас состоянии. Хотя в медицине есть четкое определение этого состояния. Теперь оно очень распространено. У меня с мамой была такая же ситуация. Каждый симптом подтверждает диагноз. Света, к сожалению, постепенно уходит от нашего, привычного для нее, мира», - рассказал Березин изданию mk.ru.

По словам Владимира, его коллега уже совсем далека от всей «прежней тусовки». Она теперь бабушка для своей внучки, которая, к слову, сейчас заботится о ней. Диктор ее обожает, и она отвечает ей взаимностью. Также со Светланой Михайловной рядом находится невестка. А вот друзья уже давно ее оставили, так как она сама не желает ни с кем связываться. Сам Березин несколько раз звонил ей, но разговор так и не получался.

Диктор уверен, что Моргунову уже спасти нельзя. Она живет в «своем мире», и врачи здесь бессильны. Больше всего Березин боится, что и с ним когда-то может произойти подобное, поэтому он хочет запомниться людям, как добрый, чуткий и светлый человек. Чтобы потом его не вспоминали, как пафосного мужчину в бабочке.

«Света живет в своем мире. Она показала нам пример того, что так когда-то и с нами может быть. Судьба дала нам шанс увидеть себя в будущем и сформулировать, как хотелось бы, чтобы к тебе в этот момент относились», - поделился диктор.

Ранее Светлана Моргунова рассказала, чем занимается дома в затворничестве.