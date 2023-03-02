Постепенно приходит в себя: последние операции пошли Роману Костомарову на пользу

Фигурист Роман Костомаров начал приходить в себя, а значит последние операции пошли ему на пользу. Состояние спортсмена оценивается как стабильное.

Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Собеседник издания рассказал, что в состоянии Костомарова есть улучшения.

Он добавил, что спортсмену провели несколько процедур плазмафереза, или очистки крови.

Еще неделю назад Костомаров перенес второй инсульт. Шансы фигуриста оценивали как 50 на 50.

Напомним, Костомаров с 10 января находится в больнице. Его госпитализировали с пневмонией. Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко говорил, что при поступлении у спортсмена выявили бактерию, которая указывала на тяжелое течение болезни.

За время пребывания в медучреждении у него развился некроз. 7 февраля спортсмену ампутировали одну стопу, а также пальцы и часть пятки на второй ноге.

Затем был поставлен вопрос об ампутации пальцев рук – спортсмен дал согласие на операцию. В результате ему отрезали кисти рук, чтобы удалить пораженные некрозом участки.