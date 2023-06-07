Постельные сцены и обнаженка: муж певицы Глюкозы против ее актерской карьеры

Певица Глюкоза известна не только любителям музыки, но и кино. 37-летняя звезда сверкает на сцене и на экране, но актерской карьеры могло и не быть. Выяснилось, что муж артистки чуть не разрушил ее мечты.

В программе Пятого канала Светская хроника блондинка рассказала, что в свое время супруг был против ее карьеры в кино. Когда известный режиссер предложил Наталье (настоящее имя певицы) работу, то избранник запретил ей соглашаться. Все это было из-за ревности.

«Марюс Вайсберг меня очень хотел снять. Но мы только поженились, он такой: «О, нет-нет», — поделилась звезда.

Девушка до сих пор думает, что зря тогда послушалась мужа. Поэтому теперь она сама принимает важные решения о съемках в кино. Пусть даже там могут быть постельные сцены.

«Когда мимо меня прошла картина, которая была в трех сериях, я ему сказала: «Все, больше ты в моем творчестве не участвуешь», – заявила исполнительница.

По словам артистки, у ее мужа горячий нрав, поэтому она лишний раз не посвящает его в подробности работы в кадре.

«Я не говорю, что мы там где-то целуемся или еще что-то», — откровенно призналась знаменитость.

Но Глюкоза уверяет, что при выборе сценария обращает внимание на то, чтобы все было прилично. По ее мнению, лучше если откровенных сцен и обнаженки не будет. При этом девушка любит выходить на сцену в открытых нарядах.

«Я не ханжа. Я люблю откровенные наряды. А совсем голой бегать… Мне кажется, для этого можно пригласить с еще более красивым телом», — объясняет артистка.