Догадывались: 16-летняя дочь Глюкозы заговорила о своей беременности

В последнее время все внимание публики приковано к дочери Натальи Ионовой-Чистяковой. Дело в том, что имя ее наследницы нередко возглавляет громкие заголовки прессы. И причиной этого стал тяжелый подростковый период. Не так давно Лидия заявила, что из-за проблем со сном принимала транквилизаторы. На этот раз в Сети появились слухи о беременности девочки. В эфире шоу «ПРО ГОВОРИ» наследница Натальи прокомментировала ситуацию.

По словам девочки, она пришла в ярость, когда ее друзья стали спрашивать о грядущем пополнении в семье. Лидия считает, что слухи о ее беременности распространяют завистники, вот почему она призвала всех не доверять ложной информации.

«Меня раздражает, когда эти статьи доходят до моих друзей. На вопросы о своей беременности я отвечаю: "За кого ты меня принимаешь?"» — цитирует новое интервью девочки Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что Наталья Ионова-Чистякова решилась на обследование организма из-за постоянных проблем со здоровьем. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Михаил Шахназаров раскритиковал 69-летнюю Лайму Вайкуле и заявил, что она «говорит ахинею». Полное высказывание мужчины читайте в этой статье.