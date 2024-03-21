«Поставьте тазик»: Виктория Макарская раскрыла свою диету

50-летняя певица Виктория Макарская призналась, что соблюдает израильскую диету. Она рассказала в соцсетях о том, как избавляется от вздутия живота и сохраняет фигуру.

Жена популярного актера призналась, что узнала о диете, пока жила в Израиле. Женщина подчеркнула, что вздутие живота может произойти даже при употреблении постной пищи. Она раскрыла секрет, как можно избавиться от этого неприятного состояния.

«Нарезаем в большую миску в сыром виде дольками среднего размера: морковь (соломкой), цветную капусту (веточками), кольраби (соломкой), фенхель, заливаем все соком большого лимона, солим — только соль крупная, морская, немножко. Накрываем тазик крышкой и хорошенько «взбиваем». Получается очень вкусно! Поставьте тазик с овощами на стол и день-два ешьте только то, что в нем. Легкость гарантирована», — поделилась артистка.

Напомним, что Виктория в 2003 году вышла замуж за Антона Макарского и взяла его фамилию. Они мечтали о детях, но женщина смогла забеременеть только в 38 лет. В интервью Наталье Подольской певица призналась, что врач в Москве негативно отреагировал на ее положение и предложил сделать аборт, утверждая, что в таком возрасте ей не удастся выносить ребенка. После этого супруги отправились в Израиль, где Виктория успокоилась и убедилась, что беременность протекает хорошо. 9 сентября 2012 года исполнительница родила в Иерусалиме дочь, которую назвали Марией.

А через три года в семье случилось пополнение — у супругов появился мальчик Иван. Макарская считает рождение сына в 42 года чудом, которое ей предсказала монахиня.

Ранее мы писали о том, что жена актера Антона Макарского назвала его абьюзером, с которым живет 24 года.