«24 года жизни с абьюзером»: жена Макарского раскрыла правду о сложном характере актера

Жена актера Антона Макарского призналась, что 24 года живет в браке с абьюзером. Певица Виктория Макарская открыто рассказала о сложном характере мужчины, в которого влюблены миллионы поклонниц.

Звездная семья пришла поучаствовать в шоу на YouTube-канале MUZLOFT. Виктория и Антон уже более 20 лет вместе, пережили многое и всегда находили поддержку и любовь друг в друге. Однако многие фанаты не подозревают о скрытой стороне этого идеального брака.

Макарские стали символом неразделимости. Трудно представить, что они когда-то могли бы участвовать по-отдельности на съемках или мероприятиях. У них общая страница в соцсетях, и на съемки шоу они пришли вместе. Виктория не стала молчать о характере супруга. Антон был в футболке с надписью «абьюзер» и это оказалось правдой.

Женщина утверждает, что ее муж всегда честен перед самим собой. Она признает его характерные черты, которые могли бы оттолкнуть других женщин.

«На самом деле, такой характер Антона – он действительно абьюзер. Но дело в том, что 24 года жизни с абьюзером… Я благодарю Бога за это! Потому что тот фантастический полет, взлет, который я получаю, узнавая все о мироздании, — это можно получить только от человека с таким тяжелым характером», — поделилась мыслями певица.

При этом Макарский проявлял ревность даже во время эфира. Он не отводил свой грозный взгляд от супруги и ведущего Стаса Ярушина, который исполнил с женщиной номер, приближаясь к ней.

Ранее мы писали о том, что Виктория Макарская рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что перенесла операцию на голосовых связках после участия в мюзикле.